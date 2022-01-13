Смородская — об уходе Зе Луиша: не прижился в команде. Очередная потеря денег руководства

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на расторжение контракта с нападающим клуба Зе Луишем.



«Зе Луиш не прижился в команде: травмы, играл мало. Трансфер не был особенно удачным. На него особо никто не рассчитывал. Неудачный трансфер — уходит Зе Луиш свободным агентом. Очередная потеря денег руководства, вот и всё», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.

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