Ломовицкий: с «Рубином» быстро всё решили и договорились. С чистого листа, с новыми целями

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился эмоциями от первых тренировок в составе нового клуба.



«Переход состоялся достаточно быстро, быстро всё решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, с чистого листа, с новыми силами, с новыми целями.



Пока знакомлюсь со всеми, многих ребят знал. Постараюсь как можно быстрее втянуться. Самое главное на сборах – хорошо подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и, самое главное, чтобы обошлось без травм.



Был ли перед переходом личный разговор с Леонидом Слуцким? Да, мы разговаривали. Самые близкие люди в команде – Ваня, Бака, Зуй и Влад (Иван Игнатьев, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев и Владислав Игнатьев). Эти четыре человека», — цитирует Ломовицкого пресс-служба «Рубина».

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