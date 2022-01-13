Полузащитник «Рубина» Апшацев: цели — закрепиться в команде и пробиться в состав

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев поделился эмоциями от первых тренировок в составе нового клуба.



«Перед переходом разговора не было. Агент позвонил, сказал, что есть интерес. Я прилетел, прошёл медосмотр, подписал контракт. Конечно, смотрел матчи «Рубина». Очень интересная команда, хорошие футболисты, хорошие ребята, хороший коллектив. Впечатления самые лучшие. Во второй день было немного тяжеловато на тренировке, но будем потихоньку привыкать. Цели – закрепиться в команде и в дальнейшем пробиться в состав», — цитирует Апшацева пресс-служба «Рубина».



Марат Апшацев родился 27 мая 2001 года в Нальчике. Выступал за команды «Спартак-Нальчик», «Чайка» (Песчанокопское), «Томь» (Томск), юношескую сборную России. В текущем сезоне сыграл в Футбольной национальной лиге за «Томь» девять матчей. При этом футболист не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 225 тыс.