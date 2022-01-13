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Даниэль Фарке возглавил «Краснодар»

Даниэль Фарке возглавил «Краснодар»
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Бывший тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке назначен на пост главного тренера «Краснодара», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения немецкого специалиста с «быками» рассчитан до лета 2024 года.

Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

«Краснодар» находился без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Фарке является основным кандидатом на пост наставника «Краснодара».

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