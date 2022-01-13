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Стал известен срок контракта 38-летнего Жиркова с «Химками»

Стал известен срок контракта 38-летнего Жиркова с «Химками»
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«Химки» на своём официальном сайте раскрыли некоторые подробности подписания защитника бывшего защитника «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.

Сообщается, что 38-летний футболист подписал с «Химками» соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на год. Перед подписанием контракта Жирков прошёл углублённое медицинское обследование.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».

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