Стал известен срок контракта 38-летнего Жиркова с «Химками»

«Химки» на своём официальном сайте раскрыли некоторые подробности подписания защитника бывшего защитника «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.
Сообщается, что 38-летний футболист подписал с «Химками» соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на год. Перед подписанием контракта Жирков прошёл углублённое медицинское обследование.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
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