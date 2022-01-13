Юрий Жирков прокомментировал подписание контакта с «Химками»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков прокомментировал подписание соглашения с подмосковным клубом.



«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что всё сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.



С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещё летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге и показывала хороший футбол.



Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом – но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!» — цитирует Жиркова пресс-служба «Химок».