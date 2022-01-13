Канчельскис — о Фарке: это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля» или «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что экс-тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавил «Краснодар».



«Брать тренера из «Норвича» — это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.



Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Фарке является основным кандидатом на пост наставника «Краснодара».

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