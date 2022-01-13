В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе «Трабзонспора» к Жиго

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на слухи о том, что «Трабзонспор» интересуется защитником красно-белых Самуэлем Жиго.
«Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности», — передаёт слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появилась информация, что турецкий клуб близок к договорённости с Жиго по поводу условий личного контракта. Самуэль уже сообщил руководству «Спартака», что не будет продлевать соглашение, которое истекает по окончании нынешнего сезона, и хочет покинуть клуб.
Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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