«Ньюкасл» объявил о покупке 30-летнего форварда «Бёрнли», который забил 3 гола в 17 матчах

30-летний нападающий «Бёрнли» Крис Вуд перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», информирует официальный сайт «сорок». Стороны подписали соглашение сроком на два с половиной года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Вуда в «Ньюкасл» может составить около € 24 млн – именно такие отступные были прописаны в контракте Криса с «Бёрнли».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги новозеландец принял участие в 17 матчах, в которых забил три мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 19 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 11 очков.

Типичный гол Криса Вуда — в ворота «Кристал Пэлас»

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