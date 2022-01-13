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В «Химках» назвали имя потенциального новичка

В «Химках» назвали имя потенциального новичка
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал имя потенциального новичка подмосковного клуба.

«Мы близки к подписанию полузащитника хорватского «Славена» Неманьи Главчича. Здесь мы более близки, нежели со всеми остальными футболистами», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Химки» объявили о подписании контракта с Юрием Жирковым, разместив в своём «твиттере» креативный постер, стилизованный под фильм «Рэмбо».

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».

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«Химки» объявили о подписании Жиркова креативным постером, стилизованным под фильм «Рэмбо»
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