Терюшков: у «Химок» нет интереса к Григалаве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не интересуется экс-защитником тульского «Арсенала» Гиа Григалавой.

«У «Химок» нет интереса к Григалаве», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что защитник Гиа Григалава может продолжить карьеру в «Химках».

Последним клубом футболиста был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Прошлым летом Григалава покинул стан «канониров» как свободный агент. В России он также выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Волгу», «Анжи» и СКА.

Напомним, ранее сегодня «Химки» объявили о подписании экс-защитника «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.