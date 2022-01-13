Терюшков: у «Химок» нет интереса к Григалаве
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб не интересуется экс-защитником тульского «Арсенала» Гиа Григалавой.
«У «Химок» нет интереса к Григалаве», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что защитник Гиа Григалава может продолжить карьеру в «Химках».
Последним клубом футболиста был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Прошлым летом Григалава покинул стан «канониров» как свободный агент. В России он также выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Волгу», «Анжи» и СКА.
Напомним, ранее сегодня «Химки» объявили о подписании экс-защитника «Зенита», ЦСКА, «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.
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