Глушаков — Кокорину: алло, когда тебя ждать? Юрий и Павел уже на базе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о возможном трансфере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

Глушаков в своём «инстаграме» опубликовал фотографию, на которой держит в руках гитару и делает вид, что разговаривает по телефону. В подписи Денис сделал отсылку на переход Юрия Жиркова и Павла Мамаева в «Химки», а также выразил надежду на возможный приезд Кокорина.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — написал под фото Глушаков.

Примечательно, что Александр Кокорин поставил «лайк» под публикацией полузащитника «Химок».

Напомним, 30-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт Александра с «фиалками» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.