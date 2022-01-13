Губерниев: я против, чтобы Жиркову платили из бюджета области. До легенды ему далековато

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Юрия Жиркова в «Химки»,
«Жирков — молодец. Главное, чтобы ему платили не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шёл на зарплату Жиркова. Есть другие проблемы. Он, конечно, футболист уважаемый, но не легенда. До легенды ему далековато», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 38-летний Жирков подписал с «Химками» соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на год. Перед подписанием контракта Жирков прошёл углублённое медицинское обследование.
Последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывал в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
- 13 января 2022
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