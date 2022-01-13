Ташуев: важно, чтобы Фарке наладил отношения с первым человеком клуба — Галицким

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о новом наставнике клуба Даниэле Фарке.



«Очень важно, чтобы тренер наладил отношения с первым человеком клуба — Галицким. Ему очень важно понимать идею, Сергей Николаевич интересуется направлением работы команды. Если сказать, что команда при Фарке точно будет успешной, значит, быть дилетантом. Есть простое слово — посмотрим», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.



Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Фарке является основным кандидатом на пост наставника «Краснодара».