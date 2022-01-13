Новичок «Ростова» Кнудсен присоединился к команде

Новичок «Ростова» Магнус Кнудсен присоединился к команде и прошёл медицинское обследование перед зимними сборами, информирует пресс-служба «Ростова» в «Твиттере», прикрепив фотографии игрока на медосмотре.

Напомним, «Ростов» объявил о подписании Кнудсена 23 декабря 2021 года.

Магнус Кнудсен – воспитанник норвежского клуба «Лиллестрём», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019 году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021 года перешёл на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрём».

Всего в 2021 году провёл 33 матча, отдав при этом 3 голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

«Ростов» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России на 14-м месте с 16 очками в 18 турах. В феврале команда Виталия Кафанова встретится с «Крыльями Советов».