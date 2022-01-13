Главный врач «Динамо» рассказал о кадровом состоянии команды

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о медицинской ситуации в команде.

«Медицинская ситуация в команде стабильная, она находится под контролем. Во время прохождения осмотра в Москве некоторым ребятам было показано пройти дообследование на месте, что они и делают сейчас под присмотром медика. Дело в том, что этой зимой у нас был запланирован очень глубокий график тестов, и на их фоне пришлось вносить определённые коррективы в подготовительный процесс. То же касается ребят-иностранцев – они постепенно долетают. Уже в пятницу вечером здесь будет Шиманьски. Остальные, как мы ожидаем, добавятся ближе ко второй половине сборов, грубо говоря, в течение этой недели.

У Шиманьского, Лаксальта и Лесового были различного рода травмы. Собственно, это и есть причина их отсутствия сейчас. Если мы говорим о Диего и Дане, их уже ничего не беспокоит. Лаксальт уже на первых сборах будет работать в общей группе, для Лесового этот сбор будет проходить ещё по индивидуальной подготовке. Что касается Шиманьского, то в связи с тем, что операция ему была сделана по ходу зимней паузы, он здесь будет готовиться индивидуально», — приводит слова Родионова официальный сайт «Динамо».