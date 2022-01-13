Газзаев: Жирков будет настоящим примером для игроков «Химок» — отличное приобретение

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход защитника Юрия Жиркова в «Химки».
«То, что Жирков подписал контракт с «Химками» в 38 лет, говорит о высоком уровне его профессионализма. Юрий прошёл очень хорошую школу большого футбола. На мой взгляд, Жирков будет настоящим примером для игроков «Химок»: к чему нужно стремиться, как сохранить своё долголетие в футболе.
Испытываю самые тёплые эмоции по отношению к Юре. Он замечательный человек и настоящий профессионал — об этом говорят его достижения в российском футболе и на международном уровне. С точки зрения игрока, который принесёт пользу, для «Химок» это отличное приобретение. Не сомневаюсь, что у «Химок» будут хорошие результаты», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 13 января 2022
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