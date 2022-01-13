«У меня нет права на ошибку». Каттани — о давлении в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о давлении, которое ощущается на новой должности.

«Чувствую ли я давление в «Спартаке»? Конечно, чувствую этот груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать. У меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без него – «Спартак» вернётся в элиту российского футбола. Мотивация здесь достаточно проста.

Руководство хочет вернуть «Спартак» наверх, а я хочу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на трансферный рынок. Уверен, что «Спартак» вернётся на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства клуба. Конечно, нужна и удача, чтобы сделать это как можно быстрее», — сказал Каттани в интервью на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.