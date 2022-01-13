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Джеррард: появление Диня взволновало меня и всех, кто связан с «Астон Виллой»

Джеррард: появление Диня взволновало меня и всех, кто связан с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход Луки Диня в клуб из Бирмингема.

«Когда трансфер Луки стал доступен, мы ухватились за возможность привести его в клуб. Получить такого игрока в зимнее трансферное окно – это отличное усиление для нашей команды, и его появление взволновало меня и всех, кто связан с «Астон Виллой», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба из Бирмингема.

28-летний Лука Динь стал футболистом «Эвертона» летом 2018 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Срок действия контракта французского футболиста с «Эвертоном» подходил к концу летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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