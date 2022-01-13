Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своей трансферной стратегии

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об оптимальной трансферной стратегии.
«Если берём игрока из очень конкурентного чемпионата, то в России у него могут возникнуть проблемы с мотивацией. Однако сейчас в «Спартаке» есть фантастический игрок – Виктор Мозес. Он пришёл из чемпионата Англии и всегда показывал там высокий уровень. Это исключение только подтверждает правило.
В России очень сложно сформировать команду футболистов из топовых лиг, потому что в такой команде будут проблемы с мотивацией. Поэтому нужно подобрать подходящее сочетание из опыта, полученного в других странах и чемпионатах топ-уровня, а также из игроков, которые приедут с огромной мотивацией. Да, у них, возможно, не будет изысканной техники, над этим нужно будет работать. Зато им будет что доказывать», — сказал Каттани в интервью на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 13 января 2022
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