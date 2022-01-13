Каттани: у меня не было желания уходить из «ПСЖ», но «Спартак» — это особенный случай

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что московский клуб стал для него особенным вариантом продолжения карьеры.
«Изначально у меня не было желания уходить из «ПСЖ», хотя за прошлые лето и осень я имел пять вариантов: первый – остаться в «ПСЖ», второй – «Спартак», остальные три я даже не стал рассматривать. То есть у меня не было повода уходить из «ПСЖ», только в каком-то особенном случае. И этот особенный случай настал – это «Спартак».
«Спартак» — особенный клуб. И в переговорах со мной он вёл себя особенно – очень убедительно, очень решительно. Повторюсь, у меня нет никаких сомнений, что «Спартак» вернётся наверх. Можно считать это хитростью, но я зашёл в команду, которая будет побеждать, я знаю это. «Спартак» будет занимать то место, которое заслуживает», — сказал Каттани в интервью на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 13 января 2022
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