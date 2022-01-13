Каттани: в январе Шамар Николсон мог бы стоить в два раза больше, важно чувствовать момент

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что красно-белые оформили трансфер Шамара Николсона в подходящий момент, потому что в январе игрок мог бы стоить вдвое больше.

«Что касается покупки Николсона. На трансферном рынке важно чувствовать момент. Могу однозначно сказать: если бы мы ждали, пока освободим место, то никогда не смогли бы приобрести его на таких условиях. Я не хочу преувеличивать, но цифра могла бы удвоиться.

Такова специфика рынка: такой игрок, как Николсон, в 10-х числах января мог бы стоить в два раза больше. Нужно пользоваться возможностями. Есть 30 дней, есть, к примеру, десять команд, претендующих на игрока этого амплуа, а таких игроков трое. Итого: десять претендентов на трёх футболистов. Мы понимаем, что у нас девять иностранцев и восемь мест. Но мы приняли это решение исходя из ситуации. Основная задача – усилить команду, а остальное – на втором плане.

Давайте не будем считать, что если Николсон высокий и Соболев высокий, то играть будет кто-то один. Это не так. У них разные характеристики, присутствие одного не исключает присутствия на поле второго», — сказал Каттани в интервью на клубном YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.