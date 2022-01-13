Главный тренер «Сочи» рассказал, какую задачу руководство поставило перед клубом

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, какую задачу руководство поставило перед клубом.



«Мы готовились к сезону, знали свои силы. Хорошо стартовали в еврокубках с азербайджанской «Кешлей», потом приехали в Нижний. Может, даже и хорошо, что там проиграли, поскольку неудачный старт нас отрезвил. На фоне еврокубкового старта нам не хватило мотивации. Хотя потом смотрели цифры — они говорили, что мы не должны были проигрывать. В худшем случае статистика была ничейная. Но агрессии нам не хватило — это сто процентов.



Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!» — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».