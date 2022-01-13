Червиченко: Жирков ещё не такое ископаемое — Юрий точно не испортит картины в «Химках»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход защитника Юрия Жиркова в «Химки».
«Недавно нарвался на статистику и увидел, что Златан Ибрагимович играет в 40 лет, в Италии и Испании тоже играет достаточно много футболистов этого возраста. Жирков в «Химках» — это нормально, Юрий ещё не такое ископаемое. Пока у человека есть желание, то почему нет? Он должен играть. Судя по интервью, ему и деньги не главное.
«Химки» собирают всех стариков российского футбола? Ничего страшного. Старики могут обыгрывать молодых и дерзких за счёт своего класса. Юрий Жирков точно не испортит картины в «Химках», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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