Аршавин: Жирков чувствует, что не сказал последнее слово. Возможно, мечтает попасть на ЧМ

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход Юрия Жиркова в «Химки».
«Рад за Жиркова! Молодец. Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 38-летний Жирков подписал с «Химками» соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на год.
Последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывал в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
- 13 января 2022
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