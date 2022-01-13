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«Я тоже играл до 36 лет». Мостовой — о переходе Жиркова в «Химки»

«Я тоже играл до 36 лет». Мостовой — о переходе Жиркова в «Химки»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Мастерство, уровень и опыт всегда могут помочь. Жирков — профессиональный парень, никакой помехи не будет. Я же тоже играл до 36 лет, мог ещё спокойно играть два-три года. Всегда удивлялся, когда кто-то говорил, что устал в 29-30 лет. У Юры техника всегда была. Физическая форма у каждого рассчитана индивидуально. Сейчас Жирков мне напоминает левого защитника «Валенсии» — Карбони, он тоже до 41 года, что ли, играл. Мы ему всегда тоже удивлялись: сухой, поджаристый. Задача «Химок» — сохранить прописку в РПЛ. Опыт Юры поможет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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