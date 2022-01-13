Федотов рассказал, как в «Сочи» наказывают игроков за провинности
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как в клубе наказывают футболистов за провинности.
«Порой возникают форс-мажорные ситуации, которые не преодолеть вообще никак. У нас есть традиционный «коридорчик», и кому-то в таких ситуациях достаётся сильнее (смеётся). Думаю, что мячиком по заднице наказывать эффективнее, чем деньгами.
Ограничиваюсь профилактическими беседами. Заходишь в раздевалку — там все погружены в свои телефоны и айпады. Говорю: «Ну вы хоть пообщайтесь немножко!» Но чтобы прямо наказывать… Вот и Доменико Тедеско говорит: «Это невозможно! Всё равно что у ребёнка отобрать игрушку!» Нельзя пользоваться гаджетами только перед игрой, за час до начала», — цитирует Федотова «Спорт-экспресс».
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