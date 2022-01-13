Алексей Березуцкий: длительная пауза в разгар сезона выглядит довольно странно

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

«Нас действительно ждут очень важные матчи, есть большое желание успешно возобновить сезон. На это и настраиваемся. С другой стороны, как бы мы ни прошли этот период, для нас не менее важно хорошо выступать и в дальнейшем. Будем идти от игры к игре. Никто не спорит, что поединки между ЦСКА и «Спартаком» стоят особняком. И что последние игры против «Сочи» складывались для нас очень сложно, а здесь идёт речь о матче навылет.

Кубок России – важный для нас турнир, в котором мы намерены выступить успешно. Всё прекрасно понимаем и будем серьёзно готовиться к возобновлению сезона. Для этого и нужны сборы. Длительная пауза в разгар сезона выглядит довольно странно. Раз она возникла, будем искать решение. Вероятнее всего, чтобы не растерять форму, поедем на сбор, возможно, в Сочи», — цитирует Березуцкого Bobsoccer.