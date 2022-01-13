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Глава Башкортостана: в руководство «Уфы» войдёт новый спонсор

Глава Башкортостана: в руководство «Уфы» войдёт новый спонсор
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Глава республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что в попечительский клуб «Уфы» войдёт представитель нового спонсора.

«Финансовая ситуация в клубе абсолютно нормальная. Вчера только проводили совещание с руководством футбольного клуба. Мы нашли ещё одного благотворителя, который будет поддерживать клуб и войдёт в попечительский совет, в состав учредителей — скоро об этом всё узнаете», — приводит слова Хабирова ТАСС.

Напомним, «Уфа» в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает 15-ю строчку, набрав в 18 матчах 16 очков. В настоящее время команда Алексея Стукалова находится в турецком Белеке, где проводит подготовку к возобновлению сезона РПЛ. В первом матче после зимней паузы «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом».

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