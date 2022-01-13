«Домой». Промес опубликовал первую фотографию после возвращения в Москву

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал фото на фоне храма Василия Блаженного после возвращения в Москву. Соответствующая фотография появилась в ленте футболиста в «Инстаграме».

Основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинское обследование и будет тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно. Затем красно-белые отправятся в Дубай. Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.

30-летний Промес в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах чемпионата России и Лиги Европы, отметившись в них шестью голами и результативной передачей. Контракт нидерландца истекает в 2024 году.