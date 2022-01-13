Бонуччи оштрафовали после игры с «Интером». Он толкнул сотрудника команды соперника

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи толкнул представителя «Интера» после поражения команды в Суперкубке Италии. Им оказался секретарь Криштиану Моццильо. За это движение Бонуччи получил штраф в € 10 тыс. Об этом сообщает football-italia.



После того как форвард «Интера» Алексис Санчес забил победный гол, представители миланского клуба стали праздновать победу, что не понравилось Бонуччи, который толкнул одного из сотрудников клуба, находящегося на бровке.

Напомним, Суперкубок Италии прошёл в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершился победой миланского клуба со счётом 2:1. Победный гол в матче забил Санчес на 121-й минуте.



«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей девять раз. «Интер» в шестой раз в истории выиграл этот трофей.