«Лион» не соглашается вернуть Эмерсона «Челси» за € 4 млн
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Французский «Лион» по-прежнему не ответил согласием на предложение лондонского «Челси» о досрочном расторжении арендного соглашения с бразильским защитником Эмерсоном. Английский клуб испытывает дефицит на позиции левого защитника, поэтому хотел бы вернуть футболиста из аренды досрочно и готов заплатить за это € 4 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Однако «Лион» по-прежнему хочет сохранить игрока в своём составе.
«Челси» пытается найти замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал результативную передачу в 16 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.
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