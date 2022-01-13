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Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

37-летний футболист стал игроком московского клуба в 2016 году, перейдя в команду на правах свободного агента. За это время Ещенко принял участие в 109 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Действующее соглашение Ещенко истекало в конце сезона. В нынешней кампании футболист появился на поле лишь однажды — в игре второй команды красно-белых в ФНЛ, проведя один тайм. Ранее в тренерский штаб «Спартака» вошёл Артём Ребров.

Напомним, основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинское обследование и будет тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.

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