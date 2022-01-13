Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
37-летний футболист стал игроком московского клуба в 2016 году, перейдя в команду на правах свободного агента. За это время Ещенко принял участие в 109 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Действующее соглашение Ещенко истекало в конце сезона. В нынешней кампании футболист появился на поле лишь однажды — в игре второй команды красно-белых в ФНЛ, проведя один тайм. Ранее в тренерский штаб «Спартака» вошёл Артём Ребров.
Напомним, основной состав «Спартака» вышел из отпуска 12 января, начал проходить медицинское обследование и будет тренироваться на базе около «Открытие Банк Арены» до 16 января включительно.
- 13 января 2022
-
18:37
-
18:28
-
18:11
-
17:47
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:52
-
14:51
-
14:40
-
14:38
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:43
-
13:37