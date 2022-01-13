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Шевченко могут уволить из «Дженоа» вне зависимости от результата игры с «Миланом»

Шевченко могут уволить из «Дженоа» вне зависимости от результата игры с «Миланом»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может покинуть команду текущей зимой. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб и тренер ведут переговоры о расторжении контракта. Специалиста могут уволить вне зависимости от результата матча с «Миланом». Руководство «Дженоа» будет вынуждено выплатить украинскому специалисту и его помощникам неустойку за досрочное расторжение контракта. Руководство генуэзского клуба запланировало встречу с бывшим главным тренером «Ромы» Руди Гарсией. Он может возглавить «Дженоа» после ухода Шевченко.

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.

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