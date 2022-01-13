В «Спартаке» не приняли решение о продлении контракта с Зелимханом Бакаевым

Руководство московского «Спартака» пока не приняло решение о продлении контракта с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

«Никакого решения по Бакаеву ещё нет. Да, у него есть предложения от других клубов, но он не хочет вступать в переговоры до прояснения ситуации со «Спартаком». Зелимхан ждёт встречи своих представителей с руководством клуба, чтобы обсудить условия соглашения. Тем более Паоло Ваноли качества Бакаева и его игра в последних матчах сезона понравились. На сегодня ни «Спартак», ни представители Бакаева даже не садились за стол переговоров. Не исключено, что при всех вводных у сторон может получиться конструктивный диалог», — говорится в сообщении.