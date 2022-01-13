«Крылья Советов» продолжают вести переговоры с Черновым о новом контракте

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о ситуации с контрактом Никиты Чернова.

«В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим контракт с Никитой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил один гол.