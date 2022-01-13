Ла Лига добавила Крым в состав Украины после обращения посольства

Официальный сайт испанского высшего дивизиона по футболу (Ла Лиги) внёс изменения в карту официальных телевещателей матчей турнира на территории других стран после обращения посольства Украины в стране. Изначально полуостров Крым был указан сайтом Ла Лиги как часть Российской Федерации, однако после обращения посольства Крым стал указываться на карте как часть территории Украины.

Напомним, ранее посольство Украины в Испании осталось недовольно тем, что сайт чемпионата Испании не включил полуостров Крым на карте в состав их страны. В организации потребовали исправить «эту грубую ошибку», отметив, что посол страны обратился с таким требованием в адрес президента чемпионата Испании по футболу Хавьера Тебаса.