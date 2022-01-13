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«Атлетик» обыграл «Атлетико» и сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

«Атлетик» обыграл «Атлетико» и сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом»
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Сегодня, 13 января, прошёл матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу команды Марселино Гарсии Тораля.

Первый гол в матче был забит на 62-й минуте: вратарь «Атлетика» Унай Симон переправил мяч в свои ворота. Футболистам клуба из Бильбао удалось отыграться и выйти вперёд за 4 минуты: сначала гол забил Ерай Альварес, а затем отличился Нико Уильямс. На 90+5 минуте Хосе Хименес получил прямую красную карточку.

«Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с мадридским «Реалом». Подопечные Карло Анчелотти в своём полуфинальном матче в дополнительное время обыграли «Барселону» (3:2).

Финальный матч за Суперкубок Испании должен состояться в воскресенье, 16 января.

Суперкубок Испании. 1/2 финала
13 января 2022, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Симон – 62' (автогол)   1:1 Альварес – 77'   1:2 Уильямс – 81'
Удаления: Хименес – 90+4' / нет
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