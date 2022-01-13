«Барселона» планирует заменить Люка де Йонга Мертенсом

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом 2022 года может стать игроком «Барселоны», рассматривающей подписание бельгийского футболиста по истечении его контракта с итальянским клубом. Об этом сообщает Fichajes.



34-летний Мертенс может заменить в испанской команде нападающего Люка де Йонга, чьё арендное соглашение истечёт в конце сезона. Нидерландский футболист арендован у «Севильи».



Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил шесть голов. Также на его счету гол в четырёх матчах Лиги Европы.



31-летний де Йонг забивал в последних трёх матчах за «Барселону», в которых принимал участие. Форвард отличился в чемпионате Испании в ворота «Мальорки» и «Гранады», а также в Суперкубке страны забил мадридскому «Реалу».