«Барселона» планирует заменить Люка де Йонга Мертенсом

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом 2022 года может стать игроком «Барселоны», рассматривающей подписание бельгийского футболиста по истечении его контракта с итальянским клубом. Об этом сообщает Fichajes.
34-летний Мертенс может заменить в испанской команде нападающего Люка де Йонга, чьё арендное соглашение истечёт в конце сезона. Нидерландский футболист арендован у «Севильи».
Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил шесть голов. Также на его счету гол в четырёх матчах Лиги Европы.
31-летний де Йонг забивал в последних трёх матчах за «Барселону», в которых принимал участие. Форвард отличился в чемпионате Испании в ворота «Мальорки» и «Гранады», а также в Суперкубке страны забил мадридскому «Реалу».
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