Буркина-Фасо минимально обыграла Кабо-Верде
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Сегодня, 13 января, завершался матч 2-го тура в рамках группы A между национальными командами Буркина-Фасо и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу команды из Буркина-Фасо.
Единственный гол в игре забил на 39-й минуте Хассан Банде. Ему ассистировал Исса Каборе.
После этой игры команда Камеруна располагается на первом месте в квартете A. Национальная сборная камерунцев набрала 6 очков в двух играх. Буркина-Фасо одержала одну победу и потерпела одно поражение, набрав 3 очка за весь турнир. Команда из Кабо-Верде также набрала 3 очка в двух играх турнира.
Команде Буркина-Фасо осталось встретиться со сборной Эфиопии на Кубке африканских наций.
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