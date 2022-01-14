Украинский футболист Василий Кравец: после ухода Шевченко из сборной мало что изменилось

Украинский защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец оценил изменение стиля игры сборной Украины после ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды.

«После ухода Шевченко мало что изменилось. При Шевченко команда контролировала мяч и доминировала. Ничего не поменялось. Шотландии попалась наша сборная. Я думаю, что будет тяжёлый матч. Обе команды захотят выиграть. Кто бы ни попался, был бы тяжёлым соперником. Мы для них – тоже тяжёлый соперник», — сказал Кравец в эфире YouTube-канала Vzbirna.

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Сейчас сборную возглавляет Александр Петраков.