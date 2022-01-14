Комбаров прокомментировал переход Ещенко в тренерский штаб «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость о завершении карьеры защитника Андрея Ещенко и его переходе в тренерский штаб красно-белых.



«Я очень рад за Андрея! Уже звонил ему сегодня, поздравлял, он счастлив своему назначению. По разговору с ним я понял, что он хотел бы поиграть ещё. Но от таких предложений не отказываются: в «Спартак» второй раз могут и не позвать. Думаю, что Андрей всё сам понимает, рано или поздно пришлось бы закончить с футболом. Сразу же после завершения карьеры игрока оказаться в тренерском штабе «Спартака» — большое счастье! Не у каждого есть такая возможность. Я полностью поддерживаю решение Андрея. Он уже давно не появлялся на поле, почему бы не перейти в штаб. Я думаю, что время настало», — цитирует Комбарова «Спорт-экспресс».

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