«Милан» в дополнительное время одержал волевую победу над «Дженоа» в Кубке Италии

В Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» принимал «Дженоа». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1 в дополнительное время.

Счёт в матче открыли футболисты «Дженоа» — уже на 17-й минуте отличился норвежский защитник Лео Скири. Игроки «Милана» сумели сравнять счёт лишь на 74-й минуте усилиями французского нападающего Оливье Жиру. В основное время командам выявить победителя так и не удалось, а в дополнительное сильнее оказались подопечные Стефано Пиоли – на 102-й минуте «Милан» вывел вперёд гол нападающего Рафаэла Леау, а ещё через 10 минут окончательный счёт установил бельгийский хавбек Алексис Салемакерс.

Таким образом, «Дженоа» под руководством 45-летнего украинского специалиста Андрея Шевченко уже второй раз уступил «Милану». 2 декабря 2021 года в матче 15-го тура чемпионата Италии генуэзцы дома крупно проиграли красно-чёрным со счётом 0:3.