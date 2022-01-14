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«Милан» в дополнительное время одержал волевую победу над «Дженоа» в Кубке Италии

«Милан» в дополнительное время одержал волевую победу над «Дженоа» в Кубке Италии
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В Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Милан» принимал «Дженоа». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1 в дополнительное время.

Счёт в матче открыли футболисты «Дженоа» — уже на 17-й минуте отличился норвежский защитник Лео Скири. Игроки «Милана» сумели сравнять счёт лишь на 74-й минуте усилиями французского нападающего Оливье Жиру. В основное время командам выявить победителя так и не удалось, а в дополнительное сильнее оказались подопечные Стефано Пиоли – на 102-й минуте «Милан» вывел вперёд гол нападающего Рафаэла Леау, а ещё через 10 минут окончательный счёт установил бельгийский хавбек Алексис Салемакерс.

Таким образом, «Дженоа» под руководством 45-летнего украинского специалиста Андрея Шевченко уже второй раз уступил «Милану». 2 декабря 2021 года в матче 15-го тура чемпионата Италии генуэзцы дома крупно проиграли красно-чёрным со счётом 0:3.

Кубок Италии. 1/8 финала
13 января 2022, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
ДВ
Дженоа
Генуя
0:1 Скири – 17'   1:1 Жиру – 74'   2:1 Леау – 102'   3:1 Салемакерс – 112'
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