Месси выступил с обращением, рассказав о ситуации с восстановлением от коронавируса

34-летний аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обратился к поклонникам в социальных сетях, рассказав о своём выздоровлении после заболевания коронавирусом.
«Добрый день! Как вы знаете, ранее у меня было выявлено заболевание коронавирусом, и я хотел поблагодарить вас за все сообщения, которые я получил, и сказать вам, что мне действительно потребовалось больше времени на выздоровление, чем я думал. Сейчас я почти в порядке, и с нетерпением жду возвращения на поле.
В последнее время моей целью было добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся!», — гласит публикация Месси в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Месси может пропустить матч 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом», запланированный на 15 января.
- 14 января 2022
-
03:59
-
03:10
-
02:53
-
01:37
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:12
-
00:11
- 13 января 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:42
-
23:25
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:26
-
22:20
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:29
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
20:04
-
19:35
-
19:23
-
19:07