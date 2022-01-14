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Месси выступил с обращением, рассказав о ситуации с восстановлением от коронавируса

Месси выступил с обращением, рассказав о ситуации с восстановлением от коронавируса
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34-летний аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обратился к поклонникам в социальных сетях, рассказав о своём выздоровлении после заболевания коронавирусом.

«Добрый день! Как вы знаете, ранее у меня было выявлено заболевание коронавирусом, и я хотел поблагодарить вас за все сообщения, которые я получил, и сказать вам, что мне действительно потребовалось больше времени на выздоровление, чем я думал. Сейчас я почти в порядке, и с нетерпением жду возвращения на поле.

В последнее время моей целью было добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся!», — гласит публикация Месси в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Месси может пропустить матч 21-го тура чемпионата Франции с «Брестом», запланированный на 15 января.

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