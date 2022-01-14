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«Шевченко — легенда навсегда». Фанаты «Милана» тепло поприветствовали тренера «Дженоа»

«Шевченко — легенда навсегда». Фанаты «Милана» тепло поприветствовали тренера «Дженоа»
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Фанаты «Милана» тепло поприветствовали главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко во время матча команд в рамках 1/8 финала Кубка Италии, который прошёл на стадионе «Сан-Сиро».

Во время матча, который завершился со счётом 3:1 (д.в.) в пользу хозяев поля, фанаты «Милана» скандировали имя украинского тренера и растянули на трибунах баннер: «Долгая история любви. Память о Манчестере в нашем в сердце. Шева — легенда навсегда!», сообщает Football Italia.

Напомним, что именно Шевченко забил за «Милан» решающий пенальти в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом», который в 2003 году состоялся в Манчестере. Основное и дополнительное время той встречи завершилось со счётом 0:0. В первом тайме гол Шевченко не был засчитан.

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