Лисакович перейдёт в «Рубин», составы на Матч звёзд НХЛ. Главное к утру

Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перейдёт в «Рубин», объявили составы на Матч звёзд НХЛ – 2022, Ла Лига добавила Крым в состав Украины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Рубин» согласовал контракт с Лисаковичем. «Локомотив» получит € 1 млн.

2. Стали известны составы на Матч звёзд НХЛ – 2022. В нём примут участие 3 россиянина.

3. Ла Лига добавила Крым в состав Украины после обращения посольства.

4. «Эти арбитры тоже ужинали с Тутберидзе?» Тренер Беларуси раскритиковал судейство на ЧЕ.

5. «Я всегда буду это помнить». Смолов попрощался с «Локомотивом».

6. «Милан» в дополнительное время одержал волевую победу над «Дженоа» в Кубке Италии.

7. Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022.

8. Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы, россияне заняли весь пьедестал.

9. Валиева блистала и била рекорды, Трусова и Щербакова падали. Фото с ЧЕ.

10. Российская судья ошиблась при вводе баллов в протоколе после проката Тарасовой и Морозова.