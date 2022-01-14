Лисакович перейдёт в «Рубин», составы на Матч звёзд НХЛ. Главное к утру

Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович перейдёт в «Рубин», объявили составы на Матч звёзд НХЛ – 2022, Ла Лига добавила Крым в состав Украины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Рубин» согласовал контракт с Лисаковичем. «Локомотив» получит € 1 млн.
2. Стали известны составы на Матч звёзд НХЛ – 2022. В нём примут участие 3 россиянина.
3. Ла Лига добавила Крым в состав Украины после обращения посольства.
4. «Эти арбитры тоже ужинали с Тутберидзе?» Тренер Беларуси раскритиковал судейство на ЧЕ.
5. «Я всегда буду это помнить». Смолов попрощался с «Локомотивом».
6. «Милан» в дополнительное время одержал волевую победу над «Дженоа» в Кубке Италии.
7. Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022.
8. Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы, россияне заняли весь пьедестал.
9. Валиева блистала и била рекорды, Трусова и Щербакова падали. Фото с ЧЕ.
10. Российская судья ошиблась при вводе баллов в протоколе после проката Тарасовой и Морозова.
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