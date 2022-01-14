«Ювентус» хочет подписать Лофтус-Чика из «Челси», если отдаст Артура в аренду «Арсеналу»

Туринский «Ювентус» присматривается к полузащитнику лондонского «Челси» Рубену Лофтус-Чику. 25-летний англичанин может перебраться в Италию этой зимой, информирует на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно сведениям источника, «Ювентус» намерен подписать Лофтус-Чика в том случае, если бразильский хавбек «Старой синьоры» Артур отправится в аренду в «Арсенал».
Лофтус-Чик – приоритетный вариант на замену Артуру. Также «Ювентус» рассматривает кандидатуру Ренату Саншеша из «Лилля», однако португалец может обойтись туринцам очень дорого.
В нынешнем сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл за «Челси» 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
- 14 января 2022
-
09:54
-
09:42
-
09:37
-
08:53
-
08:30
-
04:58
-
04:36
-
04:28
-
04:22
-
03:59
-
03:10
-
02:53
-
01:37
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:12
-
00:11
- 13 января 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:42
-
23:25
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:26
-
22:20
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:29