«Ювентус» хочет подписать Лофтус-Чика из «Челси», если отдаст Артура в аренду «Арсеналу»

Туринский «Ювентус» присматривается к полузащитнику лондонского «Челси» Рубену Лофтус-Чику. 25-летний англичанин может перебраться в Италию этой зимой, информирует на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, «Ювентус» намерен подписать Лофтус-Чика в том случае, если бразильский хавбек «Старой синьоры» Артур отправится в аренду в «Арсенал».

Лофтус-Чик – приоритетный вариант на замену Артуру. Также «Ювентус» рассматривает кандидатуру Ренату Саншеша из «Лилля», однако португалец может обойтись туринцам очень дорого.

В нынешнем сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл за «Челси» 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.