Сергей Якунчиков стал начальником команды в «Химках»

Начальником команды в «Химках» назначен Сергей Якунчиков, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Специалист ранее уже работал на этой должности в «Химках».



Якунчиков с 2004 года работал в ЦСКА. В январе прошлого года он покинул клуб по собственному желанию. А с июня 2020 года занимал аналогичную должность в «Велесе». В этом сезоне до перехода в «Химки» специалист руководил административным штабом в московском «Динамо».



Напомним, перед зимней паузой в РПЛ «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев. Также «Химки» объявили о подписании защитника Юрия Жиркова.

Новость по теме Юрий Жирков прокомментировал подписание контакта с «Химками»