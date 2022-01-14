Вратарь «Спартака» может перейти в «Актобе» за € 87 тыс.

Голкипер московского «Спартака» Тимур Акмурзин может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. В услугах футболиста заинтересован «Актобе», информирует Meta-ratings.kz.

Согласно сведениям источника, «Актобе» готов предложить игроку «Спартака» зарплату примерно в € 14 тыс. При этом московский клуб может получить за трансфер своего голкипера до € 87 тыс. ($ 100 тыс.).

Приоритетным вариантом для «Актобе» является аренда Акмурзина или же подписание контракта с игроком без выплаты компенсации «Спартаку».

В настоящее время 24-летний вратарь защищает цвета дубля «Спартака». Ранее также выступал в дублирующих командах казанского «Рубина» и «Уфы». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тимура Акмурзина в € 300 тыс.