Артета — о матче с «Ливерпулем»: «Арсенал» не сдался, игроки отлично поборолись
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:0).
«Мы упиваемся случившимся. Игроки отлично поборолись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции, мы не сдались. Спасибо ребятам. Не знаю, вдохновило ли их удаление. Чтобы играть в таких матчах, нужен определённый настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.
Я пока не пересматривал момент с удалением нашего футболиста, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учётом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно», – цитирует Артету BBC.
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