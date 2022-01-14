Артета — о матче с «Ливерпулем»: «Арсенал» не сдался, игроки отлично поборолись

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:0).



«Мы упиваемся случившимся. Игроки отлично поборолись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции, мы не сдались. Спасибо ребятам. Не знаю, вдохновило ли их удаление. Чтобы играть в таких матчах, нужен определённый настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.



Я пока не пересматривал момент с удалением нашего футболиста, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учётом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно», – цитирует Артету BBC.